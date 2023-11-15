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В Минобороны Украины согласовали с мониторинговой миссией ЕС учет переданного оружия

Фото: эксперты ЕС проведут мониторинг переданной Украине военной помощи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Эксперты мониторинговой миссии Европейского фонда мира (European Peace Facility) проверят учет переданного Украине вооружения от стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Представители оборонного ведомства уже встретились с делегацией миссии.

"Стороны обсудили проведение экспертами ЕС мониторинга учета оказанной помощи от стран Евросоюза (вооружение, военная техника и военное имущество)", - говорится в публикации.

Также в Минобороны уточнили для экспертов порядок учета полученной помощи от стран ЕС и заявили о готовности "оказать всемерную поддержку в организации" проверки.

Представители ЕС похвалили открытость украинской стороны и готовностью к сотрудничеству, рассказали в министерстве.

По словам иностранной делегации от EPF, такая прозрачность "положительно влияет на решение стран ЕС продолжать оказывать военную помощь Украине".

"Кроме того, это позволяет активно и содержательно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям относительно "так называемой незаконной передачи Украиной оружия в третьи руки"", - подчеркивается в сообщении.

Стороны договорились продолжать совместную работу, добавили в ведомстве.

Представители МОУ встретились с делегацией мониторинговой миссии ЕС относительно проверки переданных вооружений (фото: mil.gov.ua)

Общая оборонная помощь Украине от ЕС

По данным Минобороны, общий объем военной помощи Украине от стран Евросоюза с начала полномасштабной агрессии РФ оценивается примерно в 27 миллиардов евро.

Из них было предоставлено в рамках Европейского фонда мира (EPF) 5,6 миллиарда евро.

Призыв Украины к ЕС усилить военную помощь

Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза и призвал коллег увеличить военную помощь Украине.

В частности, это касается поставок боевой авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, бронированных машин, танков, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, дронов, дальнобойных ракет и не только.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров напомнил главам Минобороны стран ЕС, почему важно ускорить поставки оружия нашим военным.

Напомним, что в сентябре Пентагон направил в Киев инспекторов для мониторинга военной помощи Украине от США. Подобная американская проверочная миссия работала в Украине и в начале этого года.

Как ранее заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID), Штаты не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью.

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