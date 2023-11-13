Кулеба виступив перед Радою ЄС: закликав збільшити постачання зброї і не лише

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у Раді глав МЗС країн Європейського Союзу. Зокрема, він закликав збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Давайте відсунемо убік усі нюанси процесу ухвалення політичних рішень і сфокусуємося на головному питанні: що ми повинні дати українському піхотинцю, щоб забезпечити його успіх? Відповідь складається з двох компонентів: засоби виконання роботи та моральний дух", - зазначив він у ході виступу.

Міністр, окрім збільшення військової допомоги, закликав скоротити час її доставки. Йдеться про бойову авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню, броньовані машини, танки, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, радари, дрони, далекобійні ракети і не тільки.

Також Кулеба окремо нагадав про важливість посилення протиповітряної оборони ближнього, середнього та далекого радіусу дії.

"Ми вдячні за всю надану підтримку. Ми розраховуємо на отримання восьмого траншу в рамках фонду миру та створення спецфонду в рамках Європейського фонду миру у розмірі 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Важливо також прискорити імплементацію спільного плану ЄС щодо надання 1 мільйона артилерійських боєприпасів" - наголосив глава МЗС.

Він подякував Єврокомісії за рішення рекомендувати розпочати переговори щодо вступу України. За словами Кулеби, Україна розраховує на одностайну підтримку відповідної ініціативи на саміті лідерів країн ЄС у грудні.

Також міністр звернувся до глав МЗС ЄС із закликом прискорити роботу над 12 пакетом антиросійських санкцій та посилити взаємодію з країнами Азії, Африки та Південної Америки у питанні формули миру та ініціативи Grain From Ukraine.

Військова допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс перед засіданням Ради ЄС заявив про запасний план у питанні військової допомоги Україні від блоку.

Він зазначив, що наразі розглядається ініціатива, у рамках якої планується дозволити фінансування військової допомоги за участю не всіх 27 країн-членів.

Таке рішення можуть ухвалити у випадку, якщо ініціативу допомоги в рамках Європейського фонду миру не буде підтримано.