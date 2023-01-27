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В Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 21:47
В Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США Фото: в Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

До України прибула спеціальна делегація, котра оцінить результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS. Вона призначена для моніторингу постачання Україні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, делегація інспекторів США позитивно віднеслась до того, як в Україні запровадили LOGFAS. Окрім цього було обговорено подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.

"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві", - написав Резніков.

Від відзначив, що делегація впевнилась у тому, що усе доставлене із США озброєння і обладнання ефективно застосовується українськими захисниками.

"Наші партнери, як і ми, впевнені - Україна переможе. І вони з нами поруч на всіх етапах цієї боротьби зі злом світового масштабу", - підкреслив міністр.

В Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США

Фото: в Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США (facebook.com/reznikovoleksii)

Нагадаємо, раніше у Пентагоні підтвердили відправлення в Україну вдосконаленої версії Abrams.

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