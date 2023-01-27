В Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США
До України прибула спеціальна делегація, котра оцінить результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS. Вона призначена для моніторингу постачання Україні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.
За його словами, делегація інспекторів США позитивно віднеслась до того, як в Україні запровадили LOGFAS. Окрім цього було обговорено подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.
"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві", - написав Резніков.
Від відзначив, що делегація впевнилась у тому, що усе доставлене із США озброєння і обладнання ефективно застосовується українськими захисниками.
"Наші партнери, як і ми, впевнені - Україна переможе. І вони з нами поруч на всіх етапах цієї боротьби зі злом світового масштабу", - підкреслив міністр.
Фото: в Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США (facebook.com/reznikovoleksii)
Нагадаємо, раніше у Пентагоні підтвердили відправлення в Україну вдосконаленої версії Abrams.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.