Пентагон направив до Києва інспекторів для моніторингу військової допомоги США

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги США у забезпеченні безпеки Києва. Персонал працюватиме в американському посольстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Генеральний інспектор Міністерства оборони повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, що базується в посольстві США, контролюватиме допомогу США, яка з моменту початку каденції президента Джо Байдена склала понад 43,7 млрд доларів.

Це вперше, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року, повідомила прес-секретар Меган Рід.

Допомога Україні

Як зазначає CNN, створення нової команди відбувається у той момент, коли адміністрація Байдена запросила у Конгресу додаткову допомогу на 24 млрд доларів, включаючи 13 млрд доларів на допомогу у сфері безпеки Києва.

Але деякі республіканці-трампісти запитують, наскільки велика двопартійна підтримка таких сум допомоги.

Заклики трампістів до посилення контролю є досить маргінальними. Лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч МакКоннелл заявив у вівторок, що вже існує "безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєння та транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера".

Пентагон покращив свої можливості щодо контролю за постачанням зброї та техніки в Україну завдяки аташе з оборони у Києві та створенню Групи сприяння безпеці України, але військовим було важко ефективно контролювати постачання, коли почалася війна.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, отриманому CNN, попереджається, що здатність США відстежувати мільярди доларів допомоги, що надходить в Україну, зіштовхнулася з "проблемами" через обмежену присутність США.

У доповіді, датованій жовтнем 2022 року, наголошується, наскільки складно Сполученим Штатам відстежувати величезну кількість зброї, боєприпасів та техніки у перші місяці війни. У доповіді йдеться, що злочинці та торговці зброєю в Україні намагалися вкрасти частину наданої Заходом зброї та обладнання, але це було припинено українською розвідкою.