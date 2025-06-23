Міноборони України готує посилення ППО на базі систем NASAMS

Очільник відомства Рустем Умєров зазначив, що Kongsberg Defence and Aerospace - це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема зенітного ракетного комплексу NASAMS, які вже захищають українські міста від російських ракет і дронів.

Міністр зазначив, що у співпраці з Kongsberg, українське Міноборони фокусується на розвитку спільних проектів у сфері ППО.

"Готуємо нові рішення на базі NASAMS - для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", - зазначив Умєров.

Глава оборонного відомства назвав протиповітряну оборону одним зі стратегічних пріоритетів України і додав, що лише у червні ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА.

Він також додав, що Україна працює над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання систем ППО.

"Відкриття офісу - це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проекти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря - напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", - зазначив міністр.

Умєров також додав, що це відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів - над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

Очільник Міноборони подякував уряду Норвегії за фінансову підтримку, а команді Kongsberg - за довіру та готовність розвивати довгострокову співпрацю. І зазначив, що розраховує на практичні результати вже найближчим часом.

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров і представники Kongsberg Defence and Aerospace (t.me/ministry_of_defense_ua)