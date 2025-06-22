Норвегія дає 400 млн доларів на дрони для України, - Зеленський

Україну відвідав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Він оголосив про виділення 400 млн доларів на дрони для українського війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні .

"Є рішення про 400 млн доларів у наше виробництво, нові інвестиції на дрони, передусім. МИ працюємо разом для того, щоб створити усі передумови і виробляти ППО в Україні. З Норвегією кроки для цього ми робимо", - розповів президент.

За словами Зеленського, в Україні вже відкрили норвезької Kongsberg Defence & Aerospace - однієї з найбільших європейських оборонних компаній, яка виробляє системи NASAMS.

Зазначимо, перші системи ППО NASAMS українське військо отримало на озброєння у листопаді 2022 року. За перші ж 5 місяців роботи NASAMS українські зенітники знищили з їх допомогою більше сотні ракет та безпілотників.