Минобороны Украины готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая производит системы ПВО NASAMS. Готовится усиление защиты населения и критической инфраструктуры от российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Глава ведомства Рустем Умеров напомнил, что Kongsberg Defence and Aerospace - это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности зенитного ракетного комплекса NASAMS, которые уже защищают украинские города от российских ракет и дронов.
Министр отметил, что в сотрудничестве с Kongsberg, украинское Минобороны фокусируется на развитии совместных проектов в сфере ПВО.
"Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", - отметил Умеров.
Глава оборонного ведомства назвал противовоздушную оборону одним из стратегических приоритетов Украины и добавил, что только в июне враг осуществил более 3500 запусков ракет и БПЛА.
Он также добавил, что Украина работает над масштабированием производства и ускорением поставок систем ПВО.
"Открытие офиса - это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером", - отметил министр.
Умеров также добавил, что это открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров - над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.
Глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии за финансовую поддержку, а команду Kongsberg - за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество. И отметил, что рассчитывает на практические результаты уже в ближайшее время.
Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и представители Kongsberg Defence and Aerospace (t.me/ministry_of_defense_ua)
В воскресенье, 22 июня, Украину с официальным визитом посетил министр обороны Норвегии и анонсировал финансовую помощь на закупку дронов для ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные получают легкомоторные самолеты для борьбы с российскими ударными дронами. Программы финансируют иностранные партнеры.
Добавим, что армия России постоянно обстреливает тыловые населенные пункты Украины.
Так, в воскресенье, 22 июня, захватчики обстреляли баллистическими ракетами Запорожье. В месте прилета вспыхнул пожар, предварительно без пострадавших.
Днем агрессор обстрелял город Очаков в Николаевской области. В результате удара есть пострадавшие, среди них - дети.
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