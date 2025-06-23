Минобороны Украины готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS

Глава ведомства Рустем Умеров напомнил, что Kongsberg Defence and Aerospace - это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности зенитного ракетного комплекса NASAMS, которые уже защищают украинские города от российских ракет и дронов.

Министр отметил, что в сотрудничестве с Kongsberg, украинское Минобороны фокусируется на развитии совместных проектов в сфере ПВО.

"Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", - отметил Умеров.

Глава оборонного ведомства назвал противовоздушную оборону одним из стратегических приоритетов Украины и добавил, что только в июне враг осуществил более 3500 запусков ракет и БПЛА.

Он также добавил, что Украина работает над масштабированием производства и ускорением поставок систем ПВО.

"Открытие офиса - это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером", - отметил министр.

Умеров также добавил, что это открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров - над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.

Глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии за финансовую поддержку, а команду Kongsberg - за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество. И отметил, что рассчитывает на практические результаты уже в ближайшее время.

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и представители Kongsberg Defence and Aerospace (t.me/ministry_of_defense_ua)