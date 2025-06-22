Сирський: Україна отримує легкомоторні літаки для боротьби з "Шахедами"

Україна використовує легкомоторні літаки для боротьби з російськими "Шахедами". Є нові проєкти у цій сфері, які фінансують партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

"У протидії ударним дронам противника застосовується принцип раціональності та доцільності для різних засобів ураження. Оскільки ми маємо економити зенітні керовані ракети, то пріоритетними для ураження "Шахедів" є мобільні вогневі групи", - сказав він.

За словами головкома ЗСУ, на мобільні вогневі групи припадає найбільша частка знищених ворожих дронів. Ефективність таких груп становить до 40%.

Ще одним із перспективних напрямків протидії "Шахедам" є застосування легкомоторної авіації. Україна має такі літаки, а також отримує їх від партнерів.

"Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", - заявив Сирський.

Також ефективним засобом боротьби з російськими безпілотниками є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак.

"Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів", - додав головком.