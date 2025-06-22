Сирський: Україна отримує легкомоторні літаки для боротьби з "Шахедами"
Україна використовує легкомоторні літаки для боротьби з російськими "Шахедами". Є нові проєкти у цій сфері, які фінансують партнери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.
"У протидії ударним дронам противника застосовується принцип раціональності та доцільності для різних засобів ураження. Оскільки ми маємо економити зенітні керовані ракети, то пріоритетними для ураження "Шахедів" є мобільні вогневі групи", - сказав він.
За словами головкома ЗСУ, на мобільні вогневі групи припадає найбільша частка знищених ворожих дронів. Ефективність таких груп становить до 40%.
Ще одним із перспективних напрямків протидії "Шахедам" є застосування легкомоторної авіації. Україна має такі літаки, а також отримує їх від партнерів.
"Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", - заявив Сирський.
Також ефективним засобом боротьби з російськими безпілотниками є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак.
"Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів", - додав головком.
ППО України
Під час повномасштабної війни Україна значно наростила спроможності протиповітряної оборони. На озброєнні з'явилися сучасні ЗРК - IRIS-T, NASAMS та Patriot.
Як нещодавно розповіли в Міноборони, Україна модернізувала ЗРК "Бук", він фактично отримав друге життя. Модернізація чекає і на систему С-300.
Крім того, в умовах постійних атак дронів Україна нарощує кількість засобів для збиття "Шахедів". Головком ЗСУ доручив наростити виробництво дронів-перехоплювачів.
Також в Україні дозволили добровольцям допомагати збивати ворожі дрони. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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