Міноборони Туреччини висловилося щодо розгортання військ в Україні

Раніше, 25 листопада, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у складі сил можуть бути французькі, британські та турецькі солдати.

Анкара, яка підтримувала дружні відносини як з Москвою, так і з Києвом під час війни, наголосила, що готова обговорювати таке розгортання лише після визначення умов його реалізації.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлено угоди про припинення вогню. Після цього необхідно встановити рамки місії з чітким мандатом, а також визначити обсяг внеску кожної країни", - йдеться у заяві турецького Міноборони на брифінгу для преси.