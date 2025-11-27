RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Минобороны Турции высказалось о развертывании войск в Украине

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Любые обсуждения развертывания турецких войск в Украине возможны только после достижения прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее, 25 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в составе сил могут быть французские, британские и турецкие солдаты.

Анкара, которая поддерживала дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом во время войны, подчеркнула, что готова обсуждать такое развертывание только после определения условий его реализации.

"Сначала между Россией и Украиной должно быть установлено соглашение о прекращении огня. После этого необходимо установить рамки миссии с четким мандатом, а также определить объем вклада каждой страны", - говорится в заявлении турецкого Минобороны на брифинге для прессы.

 

 

Что предшествовало

Во вторник 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что союзники могут развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения с Россией.

Макрон убежден, что не будет прочного мира, если украинская армия будет ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии.

Президент Франции отметил, что силы поддержки могут быть развернуты подальше от фронта, например в Киеве или Одессе.

Великобритания также подтвердила свою позицию о готовности разместить войска в Украине после прекращения огня.

Иностранные войска в Украине

4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции решительных" с участием президента Украины Владимира Зеленского, где обсудили возможные будущие гарантии безопасности для Украины, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира.

Десять государств "коалиции решительных" официально согласились сформировать силы поддержки, которые должны быть развернуты в Украине сразу после того, как будет прекращен огонь - то ли в формате перемирия, то ли мирного соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна в Украине