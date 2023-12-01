Міноборони спростило проходження ВЛК для військових: що змінилось

Відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватись низкою документів з військовими частинами, а також ТЦК та СП через систему електронного документообігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
До системи електронного документообігу потрапили:
Систему було розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, зокрема у військових госпіталях й цивільних закладах охорони, де поранені воїни проходять військово-лікарську комісію.
Як працює система:
Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цифровізація процесу дозволить заощадити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри.
"Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи", - пише пресслужба.
Що робити, якщо установа не має системи електронного документообігу
Зверніться на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442.
"За надходженням такої інформації команда фахівців забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і налагодить його роботу", - додає Міноборони.
В кінці серпня Кабінет міністрів ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема вже в вересні було змінено порядок проходження ВЛК.
РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.
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