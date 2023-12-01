Минобороны упростило прохождение ВВК для военных: что изменилось

Отныне учреждения здравоохранения могут обмениваться рядом документов с воинскими частями, а также ТЦК и СП через систему электронного документооборота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В систему электронного документооборота попали:
Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в частности в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.
Как работает система:
Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры.
"Для передачи электронных документов нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы", - пишет пресс-служба.
Что делать, если у учреждения нет системы электронного документооборота
Обратитесь на горячую линию Минобороны 0 800 500 442.
"По поступлению такой информации команда специалистов обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту и наладит его работу", - добавляет Минобороны.
В конце августа Кабинет министров принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВЛК.
РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.
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