Минобороны упростило прохождение ВВК для военных: что изменилось

В систему электронного документооборота попали:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в частности в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.

Как работает система:

учреждение здравоохранения направит в электронном виде документы о решении ВВК об отпуске или непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть. Военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

воинская часть, после обработки решения ВВК, направит соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП;

в частности учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части. Речь идет, например, о справке об обстоятельствах травмы. Для этого необходимо лишь отправить электронный запрос.

Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры.

"Для передачи электронных документов нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы", - пишет пресс-служба.

Что делать, если у учреждения нет системы электронного документооборота

Обратитесь на горячую линию Минобороны 0 800 500 442.

"По поступлению такой информации команда специалистов обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту и наладит его работу", - добавляет Минобороны.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

В конце августа Кабинет министров принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВЛК.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.