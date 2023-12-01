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Минобороны упростило прохождение ВВК для военных: что изменилось

Фото: Минобороны упростило прохождение ВВК для военных (armyinform.com)
Автор: Сергей Пышкин

Отныне учреждения здравоохранения могут обмениваться рядом документов с воинскими частями, а также ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В систему электронного документооборота попали: 

  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;
  • постановление ВВК о непригодности к военной службе;
  • другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в частности в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.

Как работает система:

  • учреждение здравоохранения направит в электронном виде документы о решении ВВК об отпуске или непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть. Военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска. 
  • воинская часть, после обработки решения ВВК, направит соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП;
  • в частности учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части. Речь идет, например, о справке об обстоятельствах травмы. Для этого необходимо лишь отправить электронный запрос. 

Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры. 

"Для передачи электронных документов нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы", - пишет пресс-служба.

Что делать, если у учреждения нет системы электронного документооборота

Обратитесь на горячую линию Минобороны 0 800 500 442.

"По поступлению такой информации команда специалистов обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту и наладит его работу", - добавляет Минобороны.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

В конце августа Кабинет министров принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВЛК.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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