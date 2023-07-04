У Міноборони розповіли про два успішні приклади застосування HIMARS у тактиці "стріляй та тікай"

Вона привітала США з Днем незалежності та подякувала за незмінну підтримку України. Зокрема, Маляр назвала одним з найпотужніших проявів підтримки РСЗВ M142 HIMARS.

Вона зазначила, що поява HIMARS в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для окупантів. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи.

Після того, як загарбники відчули перші величезні втрати, вони почали полювання на HIMARS. Проте досі нічого не впіймали.

"Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot ("стріляй та тікай"), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом", - повідомила заступниця міністра оборони.

Маляр також навела відомі випадки застосування РСЗВ:

Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у Макіївці , коли за різними даними загинули від 50 до 600 мобілізованих росіян.

, коли за різними даними загинули від 50 до 600 мобілізованих росіян. Знищення бази росіян в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

Вона додала, що для наших бійців HIMARS стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета - одна знищена ціль" - це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів.

HIMARS

Ця РСЗВ була розроблена в кінці 90-х як полегшена колісна версія М270. В своєму арсеналі вона має чималу кількість різних боєприпасів - від звичайних некерованих, до високоточних балістичних ракет з GPS навігацією.

Максимальна дальність HIMARS залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км експериментальними ракетами PrSM.

Удар по Маківці

В новорічну ніч українські військові вдарили по гуртожитку в Макіївці, де зібралася велика кількість мобілізованих росіян. 2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по загарбниках.

У Головному управлінні зазначали, що такі події як удар по Макіївці є частиною українського контрнаступу.

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