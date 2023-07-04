В Минобороны рассказали о двух успешных примерах применения HIMARS в тактике "стреляй и беги"

Она поздравила США с Днем независимости и поблагодарила за постоянную поддержку Украины. В частности, Маляр назвала одним из самых мощных проявлений поддержки РСЗО M142 HIMARS.

Она отметила, что появление HIMARS в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для оккупантов. Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы.

После того как захватчики почувствовали первые огромные потери, они начали охоту на HIMARS. Однако до сих пор ничего не поймали.

"Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot ("стреляй и беги"), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом", - сообщила заместитель министра обороны.

Маляр также вспомнила известные случаи применения РСЗО:

Высокоточный удар 1 января 2023 по зданию ПТУ в Макеевке , когда по разным данным погибли от 50 до 600 мобилизованных россиян.

, когда по разным данным погибли от 50 до 600 мобилизованных россиян. Уничтожение базы россиян в селе Правые Саги, близ Олешек.

Она добавила, что для наших бойцов "HIMARS" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета - одна уничтоженная цель" - это недостижимый результат для устаревших советских аналогов.

HIMARS

Эта РСЗО была разработана в конце 90-х как облегченная колесная версия М270. В своем арсенале она имеет немало различных боеприпасов - от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет с GPS навигацией.

Максимальная дальность HIMARS зависит от используемого вооружения и составляет 499 км экспериментальных ракет PrSM.

Удар по Маковке

В новогоднюю ночь украинские военные ударили по общежитию в Макеевке, где собралось большое количество мобилизованных россиян. 2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по захватчикам.

В Главном управлении отмечали, что такие события, как удар по Макеевке, являются частью украинского контрнаступления.

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