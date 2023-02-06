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Безпорадність керівництва та тиск на суспільство. ГУР назвало удар по Макіївці частиною контрнаступу

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Понеділок 06 лютого 2023 12:18
Безпорадність керівництва та тиск на суспільство. ГУР назвало удар по Макіївці частиною контрнаступу Ілюстративне фото: удар по Маківці є частиною контрнаступу ЗСУ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Такі події як високоточний удар по гуртожитку з мобілізованими росіянами в окупованій Макіївці є частиною українського контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представникп ГУР Міноборони Вадима Скібіцького.

"Резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є не тільки свідченням безпорадності військового командування РФ, але й психологічний тиск на російське суспільство, на росіян, які коливаються щодо участі у цій абсурдній війні проти сусідньої держави", - зазначв він.

Так, Росія навіть засекретили інформацію про загибель мобілізованих у Макіївці, адже усвідомила рівень проблеми від завданого Україною удару.

Нагадаємо, у новорічну ніч українські бійці вдарили по гуртожитку в Макіївці, де зібралася велика кількість мобілізованих росіян.

2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по загарбниках у Макіївці.

У ГУР зазначали, що удар по Макіївці був частиною плану українських сил, який має на меті завадити наступу РФ.

За інформацією британської розвідки, там загинуло понад 300 окупантів.

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