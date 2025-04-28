КНДР уперше підтвердила відправлення військ до Росії для війни проти України, - ЗМІ

Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська в Росію для підтримки Москви у війні проти України. Зокрема, для боїв у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Розміщення військ КНДР було здійснено за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону Пхеньяна з Москвою.

Таким чином у понеділок, пославшись на Центральну військову комісію КНДР, Центральне телефонне агентство Північної Кореї (KCNA) вперше підтвердило відправлення військ до РФ. Це сталося через кілька місяців після того, як тисячі солдатів КНДР були відправлені в Росію для участі в бойових діях у Курській області.

"Операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації була успішно завершена", - пише KCNA, додавши, що підрозділи національних збройних сил брали участь в операції "згідно з наказом глави держави" Кім Чен Ина.

За даними KCNA, Кім, дійшовши висновку, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, "ухвалив рішення про участь збройних сил у війні і поінформував про це російську сторону".

Також ЗМІ процитували Кім Чен Ина, який описав ці дії як "священну місію з подальшого зміцнення" дружби і солідарності з Росією і "захисту честі" КНДР.

"Ті, хто боровся за справедливість, усі є героями і представниками честі батьківщини", - сказав він.

Крім того, Кім повідомив, що в Пхеньяні скоро буде споруджено пам'ятник, а до надгробків полеглих солдатів покладуть квіти з молитвами про безсмертя.