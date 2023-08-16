Міноборони РФ знову рапортує про "припинення спроби" атаки дронів. Цього разу під Калугою

Уже за звичаєм у відомстві країни-агресора у "нальоті" БПЛА звинувачують Україну.

У заяві зазначається, що близько 5 ранку за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області.

"Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені", - розповіли у міністерстві.

Традиційно у Міноборони РФ "руйнувань та постраждалих немає".

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, останніми тижнями у різних містах та областях РФ почастішали вибухи. Зокрема, росіяни почали частіше скаржитися на "атаки дронів".

Так, наприклад, 14 серпня у російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО. 13 серпня у Бєлгороді також повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок. А 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

Додамо також, що 13 серпня Міноборони РФ знову розповідало про якісь безпілотники, вже у двох областях - Бєлгородській та Курській.

Крім того, в ніч на 30 липня сталася одна з найбільших атак у Москві. Невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.