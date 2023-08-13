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Росіянам знову привиділися безпілотники у двох областях

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Бєлгород, Неділя 13 серпня 2023 12:33
Росіянам знову привиділися безпілотники у двох областях Фото: росіянам знову привиділися безпілотники у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Росії знову звинувачує Україну в атаках. Росіянам привидівся безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram.

Росіяни стверджують, що Україна нібито об 11:00 намагалася здійснити атаку безпілотником по об'єктах на території Росії. При цьому дрон, за їх словами, збили.

"Російськими засобами ППО безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Також росіяни заявили, що ще один безпілотники збили у Курській області приблизно об 11:30.

Як запевняють у Міноборони РФ, постраждалих та руйнувань немає.

Вибухи у Москві

Нагадаємо, останніми тижнями у російській столиці та поблизу неї почастішали вибухи. Зокрема, росіяни почали частіше скаржитися на "атаки дронів".

Так, одна з найбільших атак була в ніч на 30 липня. Невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

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