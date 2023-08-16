Минобороны РФ снова рапортует о "пресечении попытки" атаки дронов. На этот раз под Калугой

Министерство обороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников в Калужской области рано утром 16 августа. В ведомстве также рассказали о работе противовоздушной обороны в регионе, в ходе которой будто бы були уничтожены 3 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Минобороны РФ.

Уже по обыкновению в ведомстве страны-агрессора в "налете" БПЛА обвиняют Украину.

В заявлении указывается, что около 5 утра по местному времени была "пресечена попытка" осуществить атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области.

"Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - рассказали в министерстве.

Традиционно у Минобороны РФ "разрушений и пострадавших нет".

Атаки дронов в России

Напомним, в последние недели в разных городах и областях РФ участились взрывы. В частности, россияне стали чаще жаловаться на "атаки дронов".

Так, например, 14 августа в российской Белгородской области раздался громкий взрыв. При этом российские власти заявляют о якобы работе ПВО. 13 августа в Белгороде тоже сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом. А 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.

Добавим также, что 13 августа Минобороны РФ снова рассказывало о каких-то беспилотниках, уже в двух областях - Белгородской и Курской.

Кроме того, в ночь на 30 июля произошла одна из самых больших атак в Москве. Неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы – "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.