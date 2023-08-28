Міноборони РФ заявило про "збиття української ракети" біля узбережжя Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

У російському відомстві стверджують, що засоби ППО нібито знищили українську крилату ракету в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

"Сьогодні в районі 11:30 зупинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

А сьогодні у Криму повідомили про "роботу російської ППО" в районі Євпаторії. Пізніше голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півночі та заході Криму сили ППО нібито збили два розвідувальні безпілотники.