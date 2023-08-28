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Минобороны РФ заявило о "сбитии украинской ракеты" у побережья Крыма

Крым, Понедельник 28 августа 2023 12:24
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Минобороны РФ заявило о "сбитии украинской ракеты" у побережья Крыма Фото: Минобороны РФ заявило об "сбитии украинской ракеты" у побережья Крыма (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России заявили о якобы "сбитии украинской ракеты" у побережья временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

В российском ведомстве утверждают, что средства ПВО якобы уничтожили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

"Сегодня в районе 11:30 остановлена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

При этом 24 августа наши военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

А сегодня в Крыму сообщили о "работе российской ПВО" в районе Евпатории. Позже глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма силы ПВО якобы сбили два разведывательных беспилотника.

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