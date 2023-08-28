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У Криму повідомляють про "роботу російської ППО" та атаку дронів

Євпаторія, Крим, Понеділок 28 серпня 2023 10:56
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У Криму повідомляють про "роботу російської ППО" та атаку дронів Фото: у Криму повідомляють про "роботу російської ППО" в районі Євпаторії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму знову лунають вибухи. Повідомляють про "роботу ППО" в районі Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі публікують у мережі відповідні фото та відео. На них помітно сліди роботи ППО.

Оновлено 11:17

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півночі та заході Криму сили ППО нібито збили два розвідувальні безпілотники.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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