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Міноборони РФ заявило про "атаку дронів" на Курську область та окупований Крим

Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито атаку безпілотників у Курській області, а також на території тимчасово окупованого українського Криму, та роботу систем протиповітряної оборони цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Міноборони РФ.

У відомстві країни-агресора вчергове заявили про "припинення спроби" атаки дронів, а в самому нальоті звинуватили Україну.

У російському міністерстві стверджують, що нібито засобами ППО було знищено два дрони літакового типу. Перший - у повітрі над акваторією Чорного моря поблизу захопленого Криму, а другий - над територією російської Курської області.

При цьому варто зазначити, що відомі кримські Telegram-канали про якісь вибухи на території півострова не писали.

Атаки дронів у Криму та у Росії

Раніше начальниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що 2 вересня російським окупантам примарилася "атака невідомими безпілотниками" на Кримський міст - вона пояснила, що таким чином загарбники намагаються напружувати ситуацію.

Зазначимо, що ввечері в неділю, а також у ніч проти понеділка в Курській області повідомляли про атаку БПЛА. Спочатку місцевий губернатор Роман Старовойт заявляв про пожежу в нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника в місті Курчатові. А згодом місцеві жителі розповідали про серію вибухів у цьому населеному пункті.

Нагадаємо, що найбільша атака беспілотників на території Росії сталася у ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, удари по Пскову говорять про те, що війна все більше переміщається на територію країни-терориста і цей процес необоротний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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