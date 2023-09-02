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Гуменюк про нічні "удари" БпЛА по Кримському мосту: ворог намагається напружувати ситуацію

Субота 02 вересня 2023 08:40
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Гуменюк про нічні "удари" БпЛА по Кримському мосту: ворог намагається напружувати ситуацію Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 2 вересня, російським окупантам примарилась "атака невідомими безпілотниками" на Кримський міст. Намагаються таким чином напружувати ситуацію.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як відзначила Гуменюк, конструкція Кримського мосту є зайвою на території тимчасово окупованого Криму, у зв'язку з чим ворог намагається "вгадати час, коли це стане абсолютно всім очевидним".

"Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це як раз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури", - пояснила Гуменюк.

Зокрема вона наголосила, що підтягування резервів, поповнення запасів, яке мало відбуватися саме через цей міст, не працює в тому обсязі на який розраховували окупанти.

"Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку", - додала Гуменюк.

Росіяни, як поясинла Гуменюк, також намагаються затопленням плавзасобів вибудувати загородження, підтопивши кілька повʼязаних між собою поромів, сплетених сітками. Втім вночі до них все ж щось продовжує прориватись.

Вибухи в Криму

В жовтні 2022 року, в рамках спецоперації СБУ, Кримському мосту були спричинені серйозні руйнування внаслідок потужних вибухів. Зокрема в липні 2023 року було зруйновано ще два прольоти мосту. Як розповідав пізніше голова СБУ Василь Малюк, атака здійснена за допомогою морських дронів Sea Baby.

Останнім часом вибухи на території тимчасово окупованого Криму стають дедалі звичним явищем. Лише за цю ніч окупанти двічі скиглили через нібито атаку БпЛА на Керченський міст.

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