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У російській Курській області знову прогриміли вибухи

Понеділок 04 вересня 2023 02:16
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У російській Курській області знову прогриміли вибухи Фото: у Курській області РФ пролунали вибухи в місті Курчатов (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Курчатов у Курській області пролунали вибухи в ніч проти 4 вересня. Це сталося після вечірнього інциденту кількома годинами раніше, коли заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що попередньо у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.

Як пишуть місцеві жителі у мережі, цієї ночі пролунали щонайменше три вибухи. При цьому інші розповідають про п'ять вибухів.

Також в інтернеті публікують кадри з цією "бавовною".

Вибухи в Курській області РФ

Перед цим губернатор Курської області Роман Старовойт розповідав про пожежу у нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника. Російський чиновник зазвичай звинуватив українську сторону в "атаці БПЛА".

Пізніше повідомлялося, що пожежа на місці падіння уламків збитого БПЛА в місті Курчатові вже була потушена.

За даними росіян, відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 кілометрів.

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Російська Федерація вибухи Курская область
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