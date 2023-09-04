У російській Курській області знову прогриміли вибухи
У російському місті Курчатов у Курській області пролунали вибухи в ніч проти 4 вересня. Це сталося після вечірнього інциденту кількома годинами раніше, коли заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що попередньо у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.
Як пишуть місцеві жителі у мережі, цієї ночі пролунали щонайменше три вибухи. При цьому інші розповідають про п'ять вибухів.
Також в інтернеті публікують кадри з цією "бавовною".
Вибухи в Курській області РФ
Перед цим губернатор Курської області Роман Старовойт розповідав про пожежу у нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника. Російський чиновник зазвичай звинуватив українську сторону в "атаці БПЛА".
Пізніше повідомлялося, що пожежа на місці падіння уламків збитого БПЛА в місті Курчатові вже була потушена.
За даними росіян, відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 кілометрів.
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