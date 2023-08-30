Війна переходить на територію Росії й це не зупинити, - Подоляк про удари по Пскову
Удари по Пскову Російської Федерації цієї ночі свідчать про те, що війна все більше переміщується на територію країни-терориста. Зокрема цей процес є незворотним.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Висновки Подоляка:
- війна переміщується на територію Росії і це неможливо зупинити. Процес є наслідком втраченої фронтової складової ворогом, який вже давно воює лише числом й лише в обороні. Зокрема йдеться й про відсутність реальних систем управління силами в регіонах, у том ж числі й ППО;
- заклики не завдавати ударів по території Росії виглядають дивно. Водночас Україна дотримується зобов'язання не використовувати зброю союзників для вищезгаданих цілей. Удари наносяться виключно в рамках принципів оборонної війни;
- російський диктатор Володимир Путін є непридатним для переговорів суб'єктом. Демонстративна ліквідація голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина підтверджує те, що голова Кремля не дотримується домовленостей й націлений виключно на ескалацію.
"Отже, поки Путін залишається президентом, війна триватиме. Затягуючи Росію все глибше і глибше в безодню хаосу", - додав Подоляк.
Удари по Пскову
Цієї ночі, 30 серпня, в Росії заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударами безпілотників опинились шість областей, у тому ж числі й Псковська.
Як розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, під час атаки на Псков були знищені чотири Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси. Зокрема ще декілька були пошкоджені. Пожежу, яка виникла на місці удару, гасили більше 50 працівників МНС.
Згідно з даними РБК-Україна, операція була організована ГУР МО, втім у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.
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