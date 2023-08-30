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Війна переходить на територію Росії й це не зупинити, - Подоляк про удари по Пскову

Середа 30 серпня 2023 17:11
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Війна переходить на територію Росії й це не зупинити, - Подоляк про удари по Пскову Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Удари по Пскову Російської Федерації цієї ночі свідчать про те, що війна все більше переміщується на територію країни-терориста. Зокрема цей процес є незворотним.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Висновки Подоляка:

  • війна переміщується на територію Росії і це неможливо зупинити. Процес є наслідком втраченої фронтової складової ворогом, який вже давно воює лише числом й лише в обороні. Зокрема йдеться й про відсутність реальних систем управління силами в регіонах, у том ж числі й ППО;
  • заклики не завдавати ударів по території Росії виглядають дивно. Водночас Україна дотримується зобов'язання не використовувати зброю союзників для вищезгаданих цілей. Удари наносяться виключно в рамках принципів оборонної війни;
  • російський диктатор Володимир Путін є непридатним для переговорів суб'єктом. Демонстративна ліквідація голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина підтверджує те, що голова Кремля не дотримується домовленостей й націлений виключно на ескалацію.

"Отже, поки Путін залишається президентом, війна триватиме. Затягуючи Росію все глибше і глибше в безодню хаосу", - додав Подоляк.

Удари по Пскову

Цієї ночі, 30 серпня, в Росії заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударами безпілотників опинились шість областей, у тому ж числі й Псковська.

Як розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, під час атаки на Псков були знищені чотири Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси. Зокрема ще декілька були пошкоджені. Пожежу, яка виникла на місці удару, гасили більше 50 працівників МНС.

Згідно з даними РБК-Україна, операція була організована ГУР МО, втім у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

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