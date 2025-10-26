Москву атакували "невідомі дрони": російська столиця здригається від вибухів

Російську столицю Москву ввечері 26 жовтня несподівано атакували "невідомі дрони". Російська влада традиційно "заспокоює", що нібито все було збито, а тим часом по всій Москві лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та на російські ЗМІ.

Коваленко коротко написав, що Москва перебуває під атакою дронів, у подробиці він не вдавався. Натомість російські ЗМІ публікують численні фото та відео зі столиці РФ: там дуже гучно, чутно вибухи, десь у столиці вже підіймається стовп диму. У чатах серед мешканців Москви вирує паніка.

Російські канали стверджують, що український дрон нібито влучив у багатоповерховий будинок. Проте це більше схоже на результат "роботи" російської протиповітряної оборони, яка "прославилася" влучаннями у власні багатоповерхові будинки.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін все "все збив". Він стверджує, що протиповітряна оборона РФ нібито "відбиває атаки" дронів. Щоправда, він не коментує стовп диму посеред російської столиці.

При цьому мережу вже облетіло фото російського аналога МВГ (українських вогневих груп, які збивають дрони) - російські солдати на пікапі з кулеметом стали прямо навпроти Кремля.