"Балістика сипалася одна за одною": Сибіга закликає партнерів терміново передати ППО

Після одного з наймасованіших ударів РФ по Києву, унаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, українська дипломатія закликала партнерів терміново передати Україні нові системи ППО й перехоплювачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Сибіга назвав нічний удар по Києву однією з найжорстокіших російських атак, під час якої балістичні ракети одна за одною летіли на столицю. Міністр наголосив, що такими воєнними злочинами Путін прагне продемонструвати повну безкарність.

"Кожна російська балістична ракета - це акт варварства. А кожна ракета-перехоплювач, поставлена в Україну, - це акт людяності та врятовані людські життя", - наголосив він.

У МЗС зазначили, що знають партнерів, здатних передати Україні перехоплювачі, і закликали їх діяти без зволікання.

"Кожне зволікання вимірюється людськими життями", - підкреслив Сибіга.

Три ключові кроки

Українська сторона закликала партнерів до трьох критично важливих заходів для захисту людських життів:

посилення протиповітряної оборони - передача або продаж Україні додаткових перехоплювачів і систем ППО;

посилення санкцій - додатковий тиск, щоб паралізувати здатність Росії виробляти зброю терору;

розбудова оборонного потенціалу - партнерство з Україною у розвитку протибалістичних можливостей.

Окремо Сибіга звернувся до українців за кордоном. Він закликав Світовий конгрес українців, а також усі українські організації та громади в ключових столицях світу підняти голос на підтримку України й вимагати від партнерів конкретних дій.