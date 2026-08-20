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Минобороны РФ выступило с циничным заявлением после убийства гражданских в Киеве и области

10:39 20.08.2026 Чт
2 мин
Российские военные публично кичатся своими преступлениями
aimg Юлия Капитонова
Минобороны РФ выступило с циничным заявлением после убийства гражданских в Киеве и области Фото: Атака РФ на Киев 20 августа (DSNSKyiv)
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Утром 20 августа Министерство обороны России фактически признало, что их армия совершила новые масштабные военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

Вражеское оборонное ведомство в собственном Telegram-канале опубликовало фото пусков ракет со своих кораблей в открытом море.

На нем россияне разместили циничную подпись: "Бьем залпом".

Кроме того, отдельно Минобороны РФ разместило комментарий под этой фотографией: "Приводим убедительные доводы".

Минобороны РФ выступило с циничным заявлением после убийства гражданских в Киеве и области

Россия даже не скрывает свои военные преступления (Фото: скриншот)

Более того, враг начал хвастаться, что его Вооруженные силы ночью 20 августа нанесли по Украине именно массированный удар.

В Минобороны РФ подтвердили, что на этот раз применили высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также дальнобойные ударные дроны.

Россияне опубликовали список якобы пораженных военных целей в Киеве и области, однако никаких подтверждений этим выдумкам нет.

МО РФ никоим образом не упомянуло о том, что новая российская атака оборвала жизнь 13 мирных украинцев, а также привела к ранению еще десятков гражданских.

Что интересно, в российском оборонном ведомстве признали, что минувшей ночью Украина била по стране-агрессорке сотнями дронов. Во вражеском Минобороны утверждают, что их ПВО якобы обезвредила 726 целей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинское ПВО отражало новую атаку РФ и сколько ракет не долетели до целей на этот раз .

Кроме того, мы собрали все важнейшие подробности о массированном ударе России по Украине ночью 20 августа.

На фоне последних событий глава МИД Андрей Сибига экстренно обратился ко всем союзникам.

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