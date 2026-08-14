Міноборони РФ цинічно пригрозило українцям "заморозкою" взимку

РФ знову погрожує мирним українцям

Російське оборонне відомство опублікувало світлину, на якій зображені ударні дрони.

На фото розмістили підпис: "Як сніг на голову". Таким чином ворог натякнув, що взимку посилить дроновий терор проти цивільних.

“Взимку вам буде "заморозка”, - цинічно заявило Міноборони РФ, звертаючись до українців.

Імовірно, це не лише погроза, а й відповідь Москви на нову пропозицію Києва.

Як відомо, напередодні Україна закликала Кремль до перемир’я в повітрі та в енергетичній сфері. Окрім того, вона запропонувала "заморозити" війну по всій лінії фронту.

Таким чином влада РФ вкотре дала зрозуміти, що не збирається зупиняти бойові дії та сідати за стіл переговорів.

Оновлено о 11:25

В Україні вже відреагували на нову погрозу РФ

З заявою з цього приводу виступив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Там російське мінубивств виставило фоточку "шахеда" та пообіцяло "заморозку". Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо міноборони рф таким чином і так звернулося до росіян", - написав він.

Як пояснив Коваленко, ця погроза фактично адресувалася не лише українцям, а й населенню РФ.

Таким чином росіяни вже зараз знають, завдяки кому в них взимку не буде світла та тепла.

"Все завдяки міноборони рф. Дзеркало завжди працює. Що посієш - те й пожнеш", - попередив Коваленко.