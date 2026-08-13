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Зеленський назвав реальний спосіб схилити Путіна до переговорів

10:25 13.08.2026 Чт
2 хв
Президент пояснив, хто дійсно може це зробити
aimg Юлія Капітонова
Зеленський назвав реальний спосіб схилити Путіна до переговорів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Більша залученість США до мирного процесу допоможе Україні відновити повноцінні переговори з Росією щодо завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Український лідер підтвердив, що Київ уже передав Вашингтону нові пропозиції щодо мирного процесу.

На переконання Зеленського, є всі шанси на його відновлення, якщо США будуть максимально залучені до розв’язання цієї проблеми.

Глава держави не захотів розкривати всіх подробиць, однак наголосив, що тиск на російського диктатора Володимира Путіна дійсно може дати результат - особливо якщо він буде з боку Білого дому.

"Нам потрібна більша участь американської сторони в мирному плані. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і зараз на нього недостатньо тиску", - вважає Зеленський.

Окрім того, він вкотре відкинув сценарій, у межах якого Україна може вивести свої війська з Донбасу.

Український лідер нагадав, що саме гарантії безпеки залишаються ключовими для Києва.

"Головне питання полягає в тому, чому він (Путін - ред.) не прийде знову з одним чи двома додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чи не прийде він знову, щоб окупувати нас?" - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підтвердив, що США отримали від України нові пропозиції для завершення російської війни.

А в Москві заявили, що готові до відновлення мирних переговорів, однак є одна умова.

До речі, в МЗС України повідомили, що вже чекають на перший візит команди Трампа до Києва.

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