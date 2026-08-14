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Минобороны РФ цинично пригрозило украинцам "заморозкой" зимой

11:15 14.08.2026 Пт
2 мин
Враг даже не скрывает своих планов
aimg Юлия Капитонова
Фото: Российские захватчики пытаются запугать мирных украинцев (росСМИ)

14 августа Министерство обороны России фактически анонсировало усиление террора против мирного населения Украины зимой 2026-2027 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МО РФ в Telegram.

РФ снова угрожает мирным украинцам

Российское оборонное ведомство опубликовало фотографию, на которой изображены ударные дроны.

На фото разместили подпись: "Как снег на голову". Таким образом, враг намекнул, что зимой усилит дроновый террор против гражданских.

"Зимой вам будет "заморозка", - цинично заявило Минобороны РФ, обращаясь к украинцам.

Вероятно, это не только угроза, но ответ Москвы на новое предложение Киева.

Как известно, накануне Украина призвала Кремль к перемирию в воздухе и энергетической сфере. Кроме того, она предложила "заморозить" войну по всей линии фронта.

Таким образом власти РФ в очередной раз дали понять, что не собираются останавливать боевые действия и садиться за стол переговоров.

Обновлено в 11:25

В Украине уже отреагировали на новую угрозу РФ

С заявлением по этому поводу выступил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Там российское минубийств выставило фоточку "шахеда" и пообещало "заморозку". Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-то нашего дрона и тоже что-то такое написать. Но зачем, если минобороны рф таким образом и так обратилось к россиянам", - написал он.

Как объяснил Коваленко, эта угроза фактически была адресована не только украинцам, но и населению РФ.

Таким образом, россияне уже сейчас знают, благодаря кому зимой у них не будет света и тепла.

"Все благодаря минобороны рф. Зеркало всегда работает. Что посеешь - то и пожнешь", - предупредил Коваленко.

Украина активно добивается завершения войны

11 августа президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Киев передал США свои предложения по усилению давления на РФ и не только.

Глава государства рассчитывает, что именно Белый дом поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Кстати, недавно Сенат США одобрил законопроект о введении санкций против России, автором которого был сенатор Линдси Грэм. Документ может быть вынесен на рассмотрение Палаты представителей уже в следующем месяце.

На фоне последних событий в России заявили, что готовы к возобновлению мирных переговоров по завершению войны, однако есть одно условие.

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