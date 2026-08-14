Минобороны РФ цинично пригрозило украинцам "заморозкой" зимой

14 августа Министерство обороны России фактически анонсировало усиление террора против мирного населения Украины зимой 2026-2027 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МО РФ в Telegram.
Российское оборонное ведомство опубликовало фотографию, на которой изображены ударные дроны.
На фото разместили подпись: "Как снег на голову". Таким образом, враг намекнул, что зимой усилит дроновый террор против гражданских.
"Зимой вам будет "заморозка", - цинично заявило Минобороны РФ, обращаясь к украинцам.
Вероятно, это не только угроза, но ответ Москвы на новое предложение Киева.
Как известно, накануне Украина призвала Кремль к перемирию в воздухе и энергетической сфере. Кроме того, она предложила "заморозить" войну по всей линии фронта.
Таким образом власти РФ в очередной раз дали понять, что не собираются останавливать боевые действия и садиться за стол переговоров.
Обновлено в 11:25
С заявлением по этому поводу выступил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
"Там российское минубийств выставило фоточку "шахеда" и пообещало "заморозку". Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-то нашего дрона и тоже что-то такое написать. Но зачем, если минобороны рф таким образом и так обратилось к россиянам", - написал он.
Как объяснил Коваленко, эта угроза фактически была адресована не только украинцам, но и населению РФ.
Таким образом, россияне уже сейчас знают, благодаря кому зимой у них не будет света и тепла.
"Все благодаря минобороны рф. Зеркало всегда работает. Что посеешь - то и пожнешь", - предупредил Коваленко.
11 августа президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Киев передал США свои предложения по усилению давления на РФ и не только.
Глава государства рассчитывает, что именно Белый дом поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.
Кстати, недавно Сенат США одобрил законопроект о введении санкций против России, автором которого был сенатор Линдси Грэм. Документ может быть вынесен на рассмотрение Палаты представителей уже в следующем месяце.
На фоне последних событий в России заявили, что готовы к возобновлению мирных переговоров по завершению войны, однако есть одно условие.