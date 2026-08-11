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Україна передала США пропозиції, щоб змусити Росію завершити війну, - Зеленський

21:17 11.08.2026 Вт
1 хв
Переговорна команда України вже донесла Вашингтону своє бачення подальших кроків
aimg Марія Науменко
Україна передала США пропозиції, щоб змусити Росію завершити війну, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна передала США пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та допомогти наблизити завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський отримав доповідь української переговорної команди. За його словами, Вашингтону передали пропозиції Києва.

"Ми передали американській стороні наші пропозиції", - заявив він.

Президент зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім у сфері протиповітряної оборони.

Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив для тиску на Росію. На думку Зеленського, це необхідно, щоб змінити підхід Москви та не допустити подальшого затягування війни.

"Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягувати", - підсумував глава держави.

Тим часом США вже готують можливість посилити тиск на Росію. Двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ та Ірану, який раніше підтримав Сенат, внесли на розгляд Палати представників.

Документ передбачає, зокрема, санкції проти найбільших російських банків, обмеження інвестицій у РФ та заходи проти "тіньового флоту" Кремля. Крім того, законопроєкт дозволяє запроваджувати мита до 500% на російські товари.

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