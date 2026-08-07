Сенат США схвалив "пекельні санкції" проти РФ

Американський Сенат схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця.

Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів "за" та 9 "проти" "Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року".

Фінальний підрахунок показав 86 голосів "за" і 11 - "проти". Основне положення документу надає президенту США повноваження вводити цільові мита в розмірі до 100 % на імпорт з п’яти найбільших покупців російської сирої нафти або природного газу.

Щодо Росії, законопроєкт передбачає введення первинних санкцій, спрямованих проти російського диктатора, його найближчого оточення, банків, державних енергетичних проєктів та "тіньового флоту", а також мита в розмірі до 500% на прямий імпорт з Росії.

Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників.

Реакція президента України

"Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей", - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна цінує всі підтримку, яку США надають Україні. Він підкреслив, що сильний американський тиск і санкції проти Росії - це те, що найбільше допоможе завершити війну.

"Зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни", - заявив Зеленський.

Що відомо про "пекельні санкції"

США можуть вже у вересні 2026 року запровадити новий пакет жорстких санкцій проти Росії. В українській владі вважають, що обмеження, які готують у Вашингтоні, можуть виявитися значно суворішими за чинні санкції Європейського Союзу.

Йдеться про законопроєкт, автором якого є покійний американський сенатор Ліндсі Грем. У Києві очікують, що Конгрес США розгляне та підтримає документ на початку осені.

Можливі обмеження

За оцінками України, ухвалення цього пакета може стати поштовхом для подальшого посилення міжнародного санкційного тиску на Росію. У Києві вважають, що рішення Вашингтона здатне стимулювати союзників до нових обмежувальних заходів.

Зокрема, серед можливих кроків партнерів називають:

ухвалення 22-го пакета санкцій Європейського Союзу;

розширення санкційної політики країнами "Групи семи" (G7);

запровадження додаткових обмежень іншими державами, які підтримують Україну.

Таким чином, у Києві розраховують, що американська ініціатива сприятиме посиленню міжнародного економічного тиску на Росію вже найближчими місяцями.