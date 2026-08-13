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У Росії зробили неочікувану заяву про відновлення мирних переговорів

09:51 13.08.2026 Чт
2 хв
Москва висунула нову умову
aimg Юлія Капітонова
У Росії зробили неочікувану заяву про відновлення мирних переговорів Фото: Григорій Карасін, голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ (росЗМІ)
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Росія готова до відновлення мирних перемовин для завершення війни проти України. Проте влада РФ хоче розглянути пропозиції лише однієї сторони.

З такою заявою виступив голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

За словами російського посадовця, наразі Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції США.

Окрім того, Карасін запевнив, що Кремль не бачить перешкод для проведення зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Він також стверджує, що Росія готова відновити мирні переговори, якщо США будуть зацікавлені у практичних результатах.

"Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс", - із бравадою додав Карасін.

За його словами, ключовим показником ефективності нового раунду мирних переговорів стануть його конкретні результати.

Україна вже давно добивається відновлення мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський фактично щодня нагадує РФ та світу, що хоче якнайшвидше завершити російську війну, однак без рішення диктатора Володимира Путіна це зробити неможливо.

Так, 11 серпня Київ передав Вашингтону нові пропозиції, які допоможуть посадити главу Кремля за стіл переговорів.

За словами глави держави, саме США можуть відіграти ключову роль в цьому процесі.

До речі, нещодавно стало відомо, що Віткофф і Кушнер вже планують свій перший візит до України.

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