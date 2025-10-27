Міноборони пропонує військовим оцінити сухпайки через QR-код: як залишити відгук

Агенція "Державний оператор тилу" (DOT) Міністерства оборони України, що забезпечує потреби Збройних сил, впровадило спеціальні QR-коди - для збору зворотного зв'язку від військових щодо сухпайків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
У Міноборони розповіли, що DOT впровадив QR-коди для збору зворотного зв'язку від військовослужбовців безпосередньо на сухпайках.
Для того, щоб залишити відгук, необхідно скористатись QR-кодом, який розміщено на упаковці:
Варто зазначити, що раціон ДПНП видається військовим у разі неможливості готувати гарячі страви із продуктів за основною нормою харчування.
Це стосується тих військовослужбовців, які перебувають в польових умовах, на навчаннях, беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі збройній агресії РФ та під час прямування до пунктів призначення.
До складу раціону ДПНП входять готові до вживання перші, другі та м'ясні страви в реторт-упаковці.
"Сухпайки з QR-кодом вже постачаються у військові частини. Зараз триває перший етап збору та опрацювання даних, тож всі військові, які вже отримали сухпаї з QR-кодом, можуть долучитись до опитування", - повідомили в МОУ.
Українцям розповіли, що починаючи з жовтня 2025 року, нанесення QR-коду на пакування є обов'язковою вимогою для всіх виробників сухпайків.
"Даний інструмент є частиною стратегії "Державного оператора тилу" Міноборони України, спрямованої на постійне вдосконалення системи забезпечення на основі реального досвіду військових", - пояснили у міністерстві.
Зазначається, що через опитування збирається інформація:
Уточнюється, що форма опитування містить як закриті питання - з оцінкою, так і відкриті - щоб військові могли описати, що саме їм не подобається та які зміни вони хотіли б бачити.
Наголошується, що аналіз такої інформації допоможе виявити ключові запити військових щодо:
"Ці дані будуть використані при прийнятті рішень щодо вдосконалення раціонів", - підсумували в МОУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після проведення перевірок продукції, яка постачається військовим, в Україні запровадили нові вимоги до якості низки харчових продуктів для Збройних сил України.
Крім того, в Міністерстві оборони ініціювали оновлення каталогу харчових продуктів для ЗСУ. З огляду на це меню та раціон військових може змінитись.
Читайте також, як Міноборони вже оновило сухпайки для ЗСУ (передбачивши навіть кошерні та халяльні опції).