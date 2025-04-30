Оновлені сухпайки для ЗСУ: Міноборони передбачило кошерні та халяльні опції
Міністерство оборони України затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як пояснили у відомстві, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб.
"Халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм", - сказано у повідомленні.
Загалом сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:
- галети з борошна пшеничного першого сорту;
- сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного;
- готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті);
- готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті);
- кава розчинна;
- чай;
- цукор;
- мед натуральний;
- джем фруктовий (в асортименті);
- перець чорний мелений;
- сіль;
- ложка пластикова одноразова;
- серветка паперова;
- серветка гігієнічна волога.
Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. Відповідно і перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.
Ці специфікації враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до якості продуктів та їх поживної цінності. Крім того, готові до вживання перша та друга страви мають фасуватися в реторт-пакети – сучасну упаковку, що забезпечує тривалий термін зберігання.
Ключові елементи специфікацій:
- Продукти халяльних сухпайків мають відповідати ісламським нормам харчування (стандарт Халяль) і бути сертифікованими акредитованими органами в Україні або арабо-мусульманських країнах.
- Продукти кошерних сухпайків повинні відповідати кашруту, без заборонених інгредієнтів.
- Також враховано зручність та швидкість приготування на полі бою. Усі продукти відповідають стандартам безпеки та якості, що встановлені в Україні.
Скандал із постачанням продуктів ЗСУ
Раніше РБК-Україна повідомляло про декілька випадків постачання неякісної продукції до Збройних сил України. У таких ситуаціях відповідальність зазвичай покладається на постачальника, який може зазнати санкцій.
У жовтні стався гучний інцидент із неякісними консервами для армії, після чого Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.
Згодом стало відомо, що в Україні введено нові стандарти якості для м’яса птиці, риби та молочних продуктів, що постачаються Збройним силам. Це рішення було ухвалене після перевірок, які виявили випадки курятини з надмірною вологістю.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков затвердив більш суворі вимоги до рівня вологи в м’ясі птиці, кількості глазурі на рибі та складу молочних продуктів. Відтепер молочна продукція для ЗСУ повинна виготовлятися тільки з коров’ячого або овечого молока
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