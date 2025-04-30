Оновлені сухпайки для ЗСУ: Міноборони передбачило кошерні та халяльні опції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як пояснили у відомстві, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб.

"Халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм", - сказано у повідомленні.

Загалом сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:

галети з борошна пшеничного першого сорту;

сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного;

готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті);

готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті);

кава розчинна;

чай;

цукор;

мед натуральний;

джем фруктовий (в асортименті);

перець чорний мелений;

сіль;

ложка пластикова одноразова;

серветка паперова;

серветка гігієнічна волога.

Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. Відповідно і перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.

Ці специфікації враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до якості продуктів та їх поживної цінності. Крім того, готові до вживання перша та друга страви мають фасуватися в реторт-пакети – сучасну упаковку, що забезпечує тривалий термін зберігання.

Ключові елементи специфікацій: