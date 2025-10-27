Минобороны предлагает военным оценить сухпайки через QR-код: как оставить отзыв

Агентство "Государственный оператор тыла" (DOT) Министерства обороны Украины, обеспечивающее потребности Вооруженных сил, внедрило специальные QR-коды - для сбора обратной связи от военных насчет сухпайков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
В Минобороны рассказали, что DOT внедрил QR-коды для сбора обратной связи от военнослужащих непосредственно на сухпайках.
Для того чтобы оставить отзыв, необходимо воспользоваться QR-кодом, который размещен на упаковке:
Стоит отметить, что рацион ДПНП выдается военным в случае невозможности готовить горячие блюда из продуктов по основной норме питания.
Это касается тех военнослужащих, которые находятся в полевых условиях, на учениях, участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии РФ и во время следования в пункты назначения.
В состав рациона ДПНП входят готовые к употреблению первые, вторые и мясные блюда в реторт-упаковке.
"Сухпайки с QR-кодом уже поставляются в воинские части. Сейчас идет первый этап сбора и обработки данных, поэтому все военные, которые уже получили сухпайки с QR-кодом, могут присоединиться к опросу", - сообщили в МОУ.
Украинцам рассказали, что начиная с октября 2025 года, нанесение QR-кода на упаковку является обязательным требованием для всех производителей сухпайков.
"Данный инструмент является частью стратегии "Государственного оператора тыла" Минобороны Украины, направленной на постоянное совершенствование системы обеспечения на основе реального опыта военных", - объяснили в министерстве.
Отмечается, что через опрос собирается информация:
Уточняется, что форма опроса содержит как закрытые вопросы - с оценкой, так и открытые - чтобы военные могли описать, что именно им не нравится и какие изменения они хотели бы видеть.
Подчеркивается, что анализ такой информации поможет выявить ключевые запросы военных насчет:
"Эти данные будут использованы при принятии решений по совершенствованию рационов", - подытожили в МОУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что после проведения проверок продукции, которая поставляется военным, в Украине ввели новые требования к качеству ряда пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Министерстве обороны инициировали обновление каталога пищевых продуктов для ВСУ. Учитывая это меню и рацион военных может измениться.
