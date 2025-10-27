Минобороны предлагает военным оценить сухпайки через QR-код: как оставить отзыв

Где найти QR-код и как оставить отзыв

В Минобороны рассказали, что DOT внедрил QR-коды для сбора обратной связи от военнослужащих непосредственно на сухпайках.

Для того чтобы оставить отзыв, необходимо воспользоваться QR-кодом, который размещен на упаковке:

индивидуальных рационов ДПНП (суточный полевой набор продуктов);

индивидуальных рационов ДПНП-П (суточный полевой набор продуктов усиленный).

Стоит отметить, что рацион ДПНП выдается военным в случае невозможности готовить горячие блюда из продуктов по основной норме питания.

Это касается тех военнослужащих, которые находятся в полевых условиях, на учениях, участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии РФ и во время следования в пункты назначения.

В состав рациона ДПНП входят готовые к употреблению первые, вторые и мясные блюда в реторт-упаковке.

"Сухпайки с QR-кодом уже поставляются в воинские части. Сейчас идет первый этап сбора и обработки данных, поэтому все военные, которые уже получили сухпайки с QR-кодом, могут присоединиться к опросу", - сообщили в МОУ.

Военные могут оставить отзыв о сухпайке через QR-код на упаковке (иллюстрация: mod.gov.ua)

Какую информацию собирает опрос и зачем

Украинцам рассказали, что начиная с октября 2025 года, нанесение QR-кода на упаковку является обязательным требованием для всех производителей сухпайков.

"Данный инструмент является частью стратегии "Государственного оператора тыла" Минобороны Украины, направленной на постоянное совершенствование системы обеспечения на основе реального опыта военных", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что через опрос собирается информация:

об уровне удовлетворенности сухпайками (отдельными блюдами, упаковкой);

об общих впечатлениях.

Уточняется, что форма опроса содержит как закрытые вопросы - с оценкой, так и открытые - чтобы военные могли описать, что именно им не нравится и какие изменения они хотели бы видеть.

Подчеркивается, что анализ такой информации поможет выявить ключевые запросы военных насчет:

вкусовых характеристик;

удобства упаковки;

баланса блюд в рационах.

"Эти данные будут использованы при принятии решений по совершенствованию рационов", - подытожили в МОУ.