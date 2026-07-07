В Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29

Що заявив міністр

"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони й надалі зацікавлені", - заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Що пропонує Україна натомість

За словами міністра, українська сторона представила пропозицію щодо передачі безпілотників Польщі в обмін на літаки.

"Вони представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Тож така можливість обміну є реальною, але це має бути обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні", - зауважив Косіняк-Камиш.