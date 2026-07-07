В Минобороны Польши сделали новое заявление о передаче Украине истребителей МиГ-29

Что заявил министр

"Этот вопрос еще не решен. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они и дальше заинтересованы", - заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Что предлагает Украина взамен

По словам министра, украинская сторона представила предложение о передаче беспилотников Польше в обмен на самолеты.

"Они представили свои предложения по передаче дронов в Польшу в течение ближайших двух лет. Поэтому такая возможность обмена реальна, но это должен быть обмен, а не только передача со стороны Польши. Мы здесь очень осторожны", - отметил Косиняк-Камиш.