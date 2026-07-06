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У Навроцького назвали розсекречення об'єму допомоги Україні помилкою

13:09 06.07.2026 Пн
2 хв
Чому у Польщі не хочуть розкривати дані про допомогу Києву?
aimg Олена Чупровська
У Навроцького назвали розсекречення об'єму допомоги Україні помилкою Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (GettyImages)
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В канцелярії польського президента Кароля Навроцького вважають неправильним рішення уряду щодо розсекречування даних про ту допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника президента Польщі Рафала Лескевича в ефірі Polsat News.

За його словами, інформація про надану Україні допомогу від Польщі не має ставати публічною.

"Це неправильне рішення. Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати…Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем'єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов'язаною з пожертвами для України?" - сказав речник.

Чому Лескевич вважає це спробою відвернути увагу

За його словами, це питання постало лише для того, щоб протягом кількох наступних днів уся громадськість обговорювала обсяги допомоги, яку Польща надала Україні з початку війни у 2022 році.

"Отже, це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив віцепрем'єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними", - переконаний Лескевич.

Речник зазначив, що достатньо переглянути заяви, з якими українці виступили лише два місяці тому.

"Адже вони дякували нам за передачу цих ракет для систем Patriot", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Рішення пролунало на тлі скандалу довкола ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Зокрема, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив, що навесні уряд таємно від Сейму передав Україні дорогі ракети-перехоплювачі для системи Patriot.

За його словами, ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

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