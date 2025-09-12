Міноборони Польщі пояснило, де відбудуться тренінги зі збиття дронів

Зауважимо, що раніше Reuters з посиланням на джерела писало, що представники польської армії поїдуть до України, де вчитимуться збивати дрони.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував тісну співпрацю з Україною в питанні протидронових систем.

Він назвав українські системи найкращими для створення максимально ефективного протидронового щита, оскільки вони перевірені на полі бою.

"Ми вже домовилися в найближчі години про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною, - заявив Туск.

Польща хоче співпрацювати з Україною

Нагадаємо, після масованого нальоту російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів. Президент також порівняв заліт російських дронів у Польщу з незаконною анексією Криму.