Минобороны Польши объяснило, где будут проходить тренинги по сбиванию дронов

Отметим, что ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что представители польской армии поедут в Украину, где будут учиться сбивать дроны.

Напомним, что сегодня премьер Польши Дональд Туск анонсировал тесное сотрудничество с Украиной в вопросе противодронных систем.

Он назвал украинские системы лучшими для создания максимально эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.

"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, - заявил Туск.

Польша хочет сотрудничать с Украиной

Напомним, после массированного налета российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов. Президент также сравнил залет российских дронов в Польшу с незаконной аннексией Крыма.