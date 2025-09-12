Туск: Польща співпрацюватиме з Україною в розробці антидронових систем
Польща налагодить співпрацю з Україною в розробці систем для збиття ворожих дронів.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info.
Глава уряду зазначив, що під час розмов з європейськими партнерами в НАТО, він почув слова повної підтримки й розуміння про необхідність організації підтримки для всього східного флангу, особливо для Польщі.
Туск зазначив, що "завдяки такій солідарності, з’явилися не лише слова підтримки, але і декларації про практичну допомогу Польщі від президента Франції та лідерів Великої Британії, Нідерландів, Швеції".
Крім того, прем'єр анонсував тісну співпрацю з Україною в питанні протидронових систем.
Він назвав українські системи найкращими для створення максимально ефективного протидронового щита, оскільки вони перевірені на полі бою.
"Ми вже домовилися в найближчі години про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною, - заявив Туск.
Співпраця Польщі та України у розробці дронів
Нагадаємо, після масованого нальоту російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів. І додав, що ракета вартістю мільйон не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів.
Зеленський також порівняв заліт російських дронів у Польщу з незаконною анексією Криму.