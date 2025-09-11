Зеленський провів аналогію між вторгненням дронів у Польщу та окупацією Криму

Атака російських дронів на Польщу і відправка "зелених чоловічків" до Криму схожі між собою в психологічному плані.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Зеленського, за допомогою своєї атаки на Польщу Росія хотіла побачити, на що готові країни НАТО політично і фізично.

Також Росія могла вдарити по Польщі, щоб партнери не надавали Україні свої системи ППО перед зимою, оскільки подібні атаки можуть повторитися. Це дуже схоже на російського диктатора Володимира Путіна.

"Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим, психологічно. Зараз технологічна війна, не потрібні якісь зелені люди в зеленій формі, "чоловічки". Сьогодні інша війна. Сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва", - звернув увагу президент.