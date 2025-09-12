ua en ru
Минобороны Польши объяснило, где будут проходить тренинги по сбиванию дронов

Польша, Пятница 12 сентября 2025 14:53
Минобороны Польши объяснило, где будут проходить тренинги по сбиванию дронов Фото: Украина и Польша усиливают сотрудничество в сфере дронов и противодронных систем (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Запланированные тренинги по сбиванию дронов для украинских и польских специалистов состоятся на территории Польши. Сейчас стороны согласовывают формат и направления сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши.

Министерство обороны Польши сообщило, что из-за многочисленных вопросов относительно будущих тренингов по использованию дронов и сотрудничества с украинскими специалистами сейчас ведутся переговоры между экспертами обеих стран.

Речь идет о расширении взаимодействия в сфере дроновых и противодронных систем.

"Все эти мероприятия должны состояться на территории Польши", - отметили в Минобороны Польши.

Отметим, что ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что представители польской армии поедут в Украину, где будут учиться сбивать дроны.

Напомним, что сегодня премьер Польши Дональд Туск анонсировал тесное сотрудничество с Украиной в вопросе противодронных систем.

Он назвал украинские системы лучшими для создания максимально эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.

"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, - заявил Туск.

Польша хочет сотрудничать с Украиной

Напомним, после массированного налета российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов. Президент также сравнил залет российских дронов в Польшу с незаконной аннексией Крыма.

