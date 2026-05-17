Міноборони підтвердило удари по Москві: які цілі уражено

11:59 17.05.2026 Нд
2 хв
Це була одна з наймасштабніших атак Московської області за всю повномасштабну війну
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони у Threads.

Читайте також: Партизани "осліпили" частину ППО Москви, пошкодивши вишки РЕБ

У відомстві заявили, що Москва та область пережили одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни.

"Війна повертається туди, звідки прийшла", - зазначили у Міноборони.

За даними міністерства, Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорская", а також низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки.

"Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне. Боже, бомбі росію", - додали в Міноборони.

Фото: напис "Moscow Never Sleeps" на одному з українських дронів (threads.com/@ministry_of_defense_ua)

Які ще цілі опинились під ударом?

Російські Telegram-канали та OSINT-проєкти повідомляли, що під удар потрапили технопарк "Елма" та підприємство "Ангстрем" у Зеленограді - одному з центрів російської мікроелектроніки.

Крім того, OSINT-канали писали про удар по машинобудівному конструкторському бюро "Радуга" у Підмосков’ї. Підприємство спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.

На тлі масованої атаки дронів тимчасово призупиняли роботу московського аеропорту "Шереметьєво". Поруч з аеропортом також фіксували задимлення та загоряння.

