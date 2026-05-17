Минобороны подтвердило удары по Москве: какие цели поражены

В ведомстве заявили, что Москва и область пережили одну из самых масштабных атак за время полномасштабной войны.

"Война возвращается туда, откуда пришла", - отметили в Минобороны.

По данным министерства, Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники.

"Раньше эти объекты были защищены огромным количеством средств ПВО. Но произошло нечто странное. Боже, бомби россию", - добавили в Минобороны.

Фото: надпись "Moscow Never Sleeps" на одном из украинских дронов (threads.com/@ministry_of_defense_ua)

Какие еще цели оказались под ударом?

Российские Telegram-каналы и OSINT-проекты сообщали, что под удар попали технопарк "Элма" и предприятие "Ангстрем" в Зеленограде - одном из центров российской микроэлектроники.