Минобороны подтвердило удары по Москве: какие цели поражены

Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны в Threads.
В ведомстве заявили, что Москва и область пережили одну из самых масштабных атак за время полномасштабной войны.
"Война возвращается туда, откуда пришла", - отметили в Минобороны.
По данным министерства, Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники.
"Раньше эти объекты были защищены огромным количеством средств ПВО. Но произошло нечто странное. Боже, бомби россию", - добавили в Минобороны.
Российские Telegram-каналы и OSINT-проекты сообщали, что под удар попали технопарк "Элма" и предприятие "Ангстрем" в Зеленограде - одном из центров российской микроэлектроники.
Кроме того, OSINT-каналы писали об ударе по машиностроительному конструкторскому бюро "Радуга" в Подмосковье. Предприятие специализируется на разработке крылатых ракет и другой ракетной техники.
На фоне массированной атаки дронов временно приостанавливали работу московского аэропорта "Шереметьево". Рядом с аэропортом также фиксировали задымление и возгорание.