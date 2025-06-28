В Міноборони Німеччини "загубили" мільярд євро на допомогу Україні, - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявляв, що допомога Україні наступного року складе 9,2 мільярда євро. Проте коли було подано офіційний проєкт бюджету на наступний рік, там виявилася менша сума - 8,3 мільярда.

"У Міноборони ще 18 червня публічно ділили суму на дві частини: 7,3 мільярда вже затверджено, 1,9 мільярда — додатково плануються. Однак тепер чиновники стверджують, що все включено до вже прописаних 8,3 мільярда", - зазначає видання.

Таким чином, 900 мільйонів євро "кудись поділося". Джерело газети в міністерстві оборони пояснює розбіжності тим, що гроші, яких не вистачає - це так зване співфінансування. Недостачу поверне Європейський фонд світу: себто гроші вже є, але їх поки що немає у бюджеті.

"На виході все одно вийде близько 9 мільярдів", - сказав співрозмовник.

Проте в Бундестазі такі фокуси з боку міноборони викликали щонайменше подив. Наприклад, депутат від "Зелених" Себастіан Шефер заявив, що з поданого проєкту незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми та що буде, якщо грошей не зможуть виділити.

"З проєкту бюджету незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми. Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка", - додав він.