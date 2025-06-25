Норвегія придбає Україні безпілотники на 640 млн доларів
Норвегія надасть Україні підтримку у вигляді дронів та дронної технології на суму 6,5 млрд норвезьких крон (640 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
За словами голови норвезького уряду Йонаса Гар Стьоре, дрони мають вирішальне значення для України у боротьбі з Російською Федерацією (РФ). У тому ж числі важливі у захисті критичної інфраструктури та в боях на передовій.
Оголошення допомоги відповідає одній із цілей збільшеного бюджету в розмірі 50 млрд крон (4,92 млрд доларів). Як зазначається на сайті, уряд надає пріоритет задоволенню військових потреб України, серед яких протиповітряна оборона, дрони, артилерія та закупівля обладнання у української промисловості.
"Ця підтримка сприятиме створенню незалежної української здатності до стримування, що буде важливо також у разі укладення мирної угоди. Норвегія закуповує матеріали, які є дуже важливими для України в її оборонній боротьбі. Ми продовжимо надавати підтримку в галузі морської безпеки та протиповітряної оборони, дронів та автономних систем", - заявив голова Міністерства оборони Торе Сандвік.
Допомога Україні з боку Норвегії
Норвегія підтримує Україну під час повномасштабної війни, демонструючи солідарність як на політичному, так і на гуманітарному рівні. Країна активно долучається до міжнародних зусиль, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а також підтримує дипломатичні ініціативи щодо притягнення агресора до відповідальності.
У квітні Норвегія приєдналася до коаліції дронів. Також у червні, під час засідання "Рамштайну", країна оголосила про виділення 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу й 50 млн доларів - до фонду NSATU Trust Fund.
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